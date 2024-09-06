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Spor

Milli para yüzücü Umut Ünlü Paris 2024 Paralimpik Oyunlar Şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 50m serbest finalinde 44.83’lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunlar Şampiyonu oldu.

20:57 - 6/09/2024 Cuma
AA
Milli para yüzücü Umut Ünlü
Milli para yüzücü Umut Ünlü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya aldı.


Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.


Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti. Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.


Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.


#Paris 2024 Paralimpik Oyunlar
#Umut Ünlü
#Paris 2024
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