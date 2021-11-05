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Milli Takım kadrosu açıklandı: Kuntz o ismi ilk defa kadroya davet etti

A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının kadrosu açıklandı. Alman teknik adam Kuntz, Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet ederken bazı isimlerle ilgili tercihleri tartışma çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takım kadrosu açıklandı: Kuntz o ismi ilk defa kadroya davet etti
Stefan Kuntz

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.

24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

  • KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat
  • DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
  • ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
  • FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

Stefan Kuntz'un tercihleri tartışma çıkardı

  • Alman teknik adamın Umut Meraş, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Enes Ünal'ı kadroya davet etmemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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