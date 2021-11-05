Milli Takım kadrosu açıklandı: Kuntz o ismi ilk defa kadroya davet etti

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.
24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
- KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat
- DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
- ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
- FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun
Stefan Kuntz'un tercihleri tartışma çıkardı
- Alman teknik adamın Umut Meraş, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Enes Ünal'ı kadroya davet etmemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/MZzPLjgG53
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/MZzPLjgG53— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 5, 2021