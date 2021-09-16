Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş iddia: Efsane isim takımın başına geçebilir

Alman basınından Kicker, Stefan Kuntz'un Türkiye'yi çalıştırabilme ihtimali hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Anlaşmanın resmiyet kazanmadığını ve Kuntz'un ailesiyle teklifi görüştüğünü belirten Kicker, tecrübeli teknik adamın mevcut konumunun çok daha rahat olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili haberde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'un isminin yanı sıra Ukrayna Milli Takımı'ndan ayrılan Andriy Shevchenko ile de ilgilendiğini öne sürdü.

Andriy Shevchenko Ukrayna'da 56 maça çıkmış ve 1.69 puan ortalaması elde etmişti.