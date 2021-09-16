Spor Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş iddia Efsane isim takımın başına geçebilir
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Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş iddia: Efsane isim takımın başına geçebilir

A Milli Takım'ın teknik direktörünün Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz olması bekleniyor. Ancak Alman basını, Kuntz'un henüz kararını vermediğini ve sürpriz bir ismin Türk Milli Takımı'nı çalıştırabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş iddia: Efsane isim takımın başına geçebilir
Andriy Shevchenko

Alman basınından Kicker, Stefan Kuntz'un Türkiye'yi çalıştırabilme ihtimali hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Anlaşmanın resmiyet kazanmadığını ve Kuntz'un ailesiyle teklifi görüştüğünü belirten Kicker, tecrübeli teknik adamın mevcut konumunun çok daha rahat olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili haberde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'un isminin yanı sıra Ukrayna Milli Takımı'ndan ayrılan Andriy Shevchenko ile de ilgilendiğini öne sürdü.

  • Andriy Shevchenko Ukrayna'da 56 maça çıkmış ve 1.69 puan ortalaması elde etmişti.

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