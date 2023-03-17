Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe’den

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadroya Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydin’i davet etti. Böylece Fenerbahçe, 6 futbolcu ile milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım oldu.