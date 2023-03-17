|
Reklam
Reklam
Spor

Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe’den

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Elemeleri’nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe, 6 oyuncuyla ay-yıldızlı takıma en fazla futbolcu gönderen takım olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertlileri, 4 futbolcuyla Beşiktaş, 3 oyuncuyla da Galatasaray takip etti.

Haber Merkezi
16:25 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu milli takıma çağrıldı.

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu milli takıma çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ermenistan ve 28 Mart Salı günü Bursa’da Hırvatistan karşı karşıya geleceği maçların aday kadrosu belirlendi.


En fazla futbolcu Fenerbahçe'den

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadroya Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydin’i davet etti. Böylece Fenerbahçe, 6 futbolcu ile milli takıma en fazla oyuncu gönderen takım oldu.


Beşiktaş’tan 4, Galatasaray’dan da 3 futbolcu milli takım aday kadrosuna çağırıldı.


A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:
Kaleci:
Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:
Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Orta saha-forvet:
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)


#A Milli Takım
#Fenerbahçe
#Galatasaray
26 dakika önce
default-profile-img
Milli takıma en fazla futbolcu Fenerbahçe’den
Atak'ın açtığı kapıdan Anka girecek
Çernigiv'de hava saldırısında hayatını kaybeden siviller toprağa verildi
Binanın bodrumuna kaçak kat yapmıştı: '100 bin lira zararım var' savunmasıyla serbest
Cuma mesajları! Anlamlı, dualı, resimli, kısa, en güzel cuma mesajları
Galatasaray'ın kiraya gönderdiği Cicaldau 10 gole direkt etki etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.