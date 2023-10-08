Rayyan Baniya - Ozan Kabak
TFF, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Ozan Kabak yerine Rayyan Baniya kadroya dahil edildiğini açıkladı.
"Dün akşam Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı. Yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Millî Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yerini alacak"
Hoffeinheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak dün oynanan Werder Bremen karşılaşmasında omzundan sakatlanarak oyundan çıkmıştı.