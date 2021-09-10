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Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Şenol Güneş

Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Şenol Güneş, Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.


Şenol Güneş'in milli takım kariyeri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

Konuşulan isimler

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası A Milli Takım'ın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Yerli olarak Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Mustafa Denizli'nin isimleri kulislerde konuşuluyor. Yabancı olarak ise Joachim Löw ile görüşülebileceği belirtiliyor.

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