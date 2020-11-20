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Milli Takım'da Ufuk Sarıca dönemi sona erdi: Ufuk Sarıca kimdir?

Milli Takım'da Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ufuk Sarıca'nın kim olduğu ve kariyeriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.

Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.

Fotoğraf: DHA

12 Dev Adam'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz" denildi.

Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.

  • Ufuk Sarıca kimdir?
  • Kısa forvet ve skorer gard pozisyonunda görev yapan eski basketbolcu olan Ufuk Sarıca, özellikle Efes Pilsen ile oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiş, 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiştir. Ocak 2017'de Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın başına gelmiştir.

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Shane Larkin Türkçe isim tercihini açıkladı

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdürdüğünü belirtti.ING Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Larkin, "Şampiyonluk hedefimiz vardı ancak şimdi koronavirüs yüzünden bunun mümkün olup olmayacağını görmek zor" ifadesini kullandı.Başantrenör Ergin Ataman ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden 27 yaşındaki basketbolcu, "İkimiz de benzer enerjiye sahibiz, ne yapmak isteğimizi biliyoruz. O beni oyuncu olarak, ben de onu koç olarak çok iyi anlıyorum" yorumunu yaptı.Larkin, Anadolu Efes'teki geleceği hakkındaki soruya, "İki senedir buradayım ve benim için en uzun süre oynadığım takım oldu. Efes için derin bir sevgim var. Burada olmaktan çok mutluyum ancak gerçekleştirmek istediğim başka hedeflerim ve hayallerim de var. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak" yanıtını verdi.A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını hatırlatan yıldız basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirtti.Shane Larkin, Euroleague tarihinin en iyi oyununu çıkardı: 43 verimlilik puanı #EuroLeague #F4Glory pic.twitter.com/NMlKu82Jaj&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Mayıs 2019 "Birçok insan bana Şahin diyor"Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini anlatan Larkin, "Favori kelimem 'kolay gelsin' Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama öğrenmesi zor dil. Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" şeklinde konuştu.Larkin, favori yemeklerinin köfte ve mantı olduğunu, tatlılardan ise baklavayı beğendiğini söyledi.Türkiye'de basketbolculardan Şehmus Hazer ve Onuralp Bitim'i beğendiğini kaydeden Larkin, idolünün ise Allen Iverson olduğunu ifade etti.Shane Larkin&#39;in Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı pic.twitter.com/2PmpYpnBJy&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Şubat 2020

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