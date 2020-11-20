Milli Takım'da Ufuk Sarıca dönemi sona erdi: Ufuk Sarıca kimdir?
Milli Takım'da Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ufuk Sarıca'nın kim olduğu ve kariyeriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
12 Dev Adam'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz" denildi.
Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.
Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz.
Kısa forvet ve skorer gard pozisyonunda görev yapan eski basketbolcu olan Ufuk Sarıca, özellikle Efes Pilsen ile oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiş, 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiştir. Ocak 2017'de Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın başına gelmiştir.
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