Spor Mircea Lucescu Kievden ayrılıp Romanyaya dönmeyeceğim, korkak değilim
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Mircea Lucescu: Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu Ukrayna'da yaşanan durumlarla ilgili bir açıklama yaptı. Lucescu, Romanya'ya dönmeyeceğini ve Kiev'de kalacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mircea Lucescu: Kievden ayrılıp Romanyaya dönmeyeceğim, korkak değilim
Mircea Lucescu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunmasının ardından bölge ateş hattında. Bu durum sportif faaliyetlerine de etki etti.

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky tarafından olağanüstü hal ilan edildiği ve bu nedenle Ukrayna'daki tüm spor faaliyetlerinin 1 ay süreyle durdurulduğunu ifade etti.

Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu son durumla ilgili açıklama yaptı.

"Korkak değilim"

  • "Oyuncular kendileri ve aileleri için normal olarak korkmuş durumda. Çok fazla yabancımız yok, yabancıların çok olduğu takımlar için büyükelçiliklerin onlardan ayrılmalarını istemesi elbette kötü bir durum. Belaruslu oyuncularım var. Ruslarla arkadaşlar var ve bunu bir tehlike olarak görmüyorlar. Shaparenko eşi ve çocuklarıyla Kiev'de yaşıyor. Ancak saldırıya uğrayan Mariupol'da anne-babası var. Ukrayna'da tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terk edip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim."


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