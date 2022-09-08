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Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'yi tebrik ederiz"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta karşılaşmasında evinde Dinamo Kiev'i 90+2'de Batshuayi'nin attığı golle 2-1 mağlup ederken, Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu maçı değerlendirdi. Mircea Lucescu'nun açıklamalarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Mircea Lucescu maçtan sonra olay çıkarttı, gazetecilerle tartıştı, neler söyledi?
Mircea Lucescu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubunda evinde Dinamo Kiev'i ağırladı. Gustavo Henrique ve Batshuayi'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler 3 puanla başladı. Kiev'in tek golünü Tsygankov kaydetti.

Mircea Lucescu: "Çok fazla faul yapıldı"

Maçın ardından konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Bir forvet oyuncumuzu defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden zaten çok zor koşullarda oynadık. Maçı kazandığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Ancak Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı" dedi.

"Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım"

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi kutlayan Lucescu, "İki tane oyuncum zaten maç içinde sakatlandı. Bir tanesi hastanede. Kalecimiz de sakatlandı. Bir forvet oyuncumuzu defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden zaten çok zor koşullarda oynadık. Maçı kazandığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Ancak Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok agresif bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularım hastanelik oldu"

Basın mensuplarından soru almadan toplantıyı bitiren Lucescu, basın toplantısı odasından çıkarken kapıda serzenişte bulundu. Karşılaşmada çok faul olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok faul oldu. Benim oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Beni biraz anlayın" diye konuştu.

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