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Mısır'ın yedek kalecisi turnuvaya damga vurdu

Afrika Uluslar Kupası'nda finalde Senegal ve Mısır karşılaşırken turnuvaya damga vuran isim Gabaski oldu. Mısır'ın yedek kalecisi kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısırın yedek kalecisi turnuvaya damga vurdu
Mohamed Abou Gabal

Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal ve Mısır arasında oynanırken turnuvaya damga vuran isim kaleci Gabaski oldu.

  • Turnuvada Mısır adına kurtardığı penaltılarla adından söz ettiren Gabaski olarakta bilinen Mohamed Abou Gabal uzatmalara giden karşılaşmalarda ve final maçında yaptığı penaltı kurtarışlarıyla turnuvaya damga vurdu.

Mısırlı kaleci şu ana kadar Fildişi Sahilleri ve Senegal karşısında bir Kamerun karşısında ise 2 penaltı kurtarışına imza attı.
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