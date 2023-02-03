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Spor

Fatih Karagümrük Süper Lig’de yarın MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor

Süper Lig’in 23. haftasında, ligde 6 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, yarın MKE Ankaragücü’yle deplasmanda karşılaşacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:49 . 3/02/2023 Cuma
AA
İlk devredeki maçı Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda 4-1 kazanmıştı.

İlk devredeki maçı Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda 4-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada saat 13.30’da başlayacak. Maç beINSPORTS 2'den yayınlanacak.


Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Hafta içinde Beşiktaş’ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 20 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 23 puanla 11. sırada yeri alıyor.


Fatih Karagümrük'te sakatlığı süren ve hafta içinde bir kız bebeği olan Adem Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Hafta içinde bay geçen MKE Ankaragücü, son maçında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup olmuştu. 20 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan başkent temsilcisi, 22 puanla Fatih Karagümrük’ün 1 sıra altında 12. sırada yer alıyor.


  1. İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.



#Fatih Karagümrük
#MKE Ankaragücü
#Süper Lig
13 dakika önce
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Fatih Karagümrük Süper Lig’de yarın MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor
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