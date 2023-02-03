Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Hafta içinde Beşiktaş’ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 20 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 23 puanla 11. sırada yeri alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı süren ve hafta içinde bir kız bebeği olan Adem Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Hafta içinde bay geçen MKE Ankaragücü, son maçında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup olmuştu. 20 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan başkent temsilcisi, 22 puanla Fatih Karagümrük’ün 1 sıra altında 12. sırada yer alıyor.