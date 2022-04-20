Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor MKE Ankaragücünden hakem eleştirisi
FUTBOL FUTBOL

MKE Ankaragücü'nden hakem eleştirisi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Altınordu maçının ardından hakemlere tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MKE Ankaragücünden hakem eleştirisi
Ankaragücü

Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklamada, hakem hatalarının tesadüf olmadığına emin oldukları belirtirken, yetkilileri Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere göreve davet ettikleri dile getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Kulübümüz aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının artık 'TESADÜF' olmadığından eminiz. Bu hataların ardında KASIT olmadığına artık inanmamız, Altınordu müsabakasındaki hakem(!) yönetimi ile mümkün değildir. Şampiyonluk yolunda en kritik müsabakaların oynandığı dönem içerisinde, bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu, aleyhimize gerçekleşen hakem hataları, ŞİDDETİNİ arttırarak devam etmektedir. Sistematik olarak kulübümüzün puan kayıpları yaşamasına neden olan tüm kararları, kamuoyunun takdirine bırakıyor; tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. Ankaragücü herkese ve her şeye rağmen Şampiyon olacaktır."
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden misafir olundu.
Alanyada maç başladı

Alanya'da maç başladı

İki ekip rövanş öncesi avantaj için sahada.
Sporcularla iftar programı

Sporcularla iftar programı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Annesi bıçaklayarak katletmişti

Annesi bıçaklayarak katletmişti

​Minik Elif gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türkiye'de çocuklara en çok konulan isimler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.