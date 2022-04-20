MKE Ankaragücü'nden hakem eleştirisi

Hayat

Arap kanalının ezan yarışmasına Türkler damga vurdu

Suudi Arabistan televizyonunda 2019’da başlayan, 80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” bugün sona erdi. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi oldu. Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.