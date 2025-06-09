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Montella Meksika maçı öncesi açıkladı: 'Yapılmaması gerektiğini düşünüyorum'

Montella Meksika maçı öncesi açıkladı: 'Yapılmaması gerektiğini düşünüyorum'

22:349/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Orkun Kökçü, Meksika maçı öncesi soruları yanıtladı. Önemli bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Montella, kontrollü rotasyon vurgusu yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Orkun Kökçü basın toplantısında soruları yanıtladı.

Montella'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Rakibimiz zorlu'

"Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibimiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."


'Yapılmaması gerektiğini düşünüyorum'

"Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Ama çok değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından kontrollü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum."

'Final gibi hazırlanıyorum'

"Ben tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maç da benim için öyle. Beni duygusal anlamda etkiliyor arada uzun süre olan maçlar. Farklı bir test, birbirimizi tanıyabileceğimiz farklı bir test olarak görüyoruz bu maçı."


Orkun Kökçü ise şöyle konuştu:
'Gösteremedik ama kazandık'

"Takımın havası çok iyi. Aslında ABD karşısında en iyi performansımızı gösteremedik ama kazandık. Meksika maçını da kazanıp özgüvenli bir şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz."


'Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz'

"Rakiplerimiz çok güçlü. İspanya'yı dün izledik. Eleme maçları zor geçecek. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz."

'Her maça odaklanmamız lazım'

"İspanya ve Gürcistan zor maçlar. Ama her maça odaklanmamız lazım. Diğer maçları da konsantre oynamamız lazım. Her maça aynı bakıyorum ama doğru, İspanya ve Gürcistan'ı yenersek işimiz daha kolay olur."




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