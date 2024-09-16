Montella UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı

Vincenzo Montella, yaptığı açıklamada, uluslararası futbol camiasındaki meslektaşlarıyla çeşitli platformlarda bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Turnuvanın teknik gözlemcileri ve diğer teknik direktörlerle birlikte EURO 2024'ün bir değerlendirmesini yapmak çok değerliydi. Turnuvayı enine boyuna tartıştık ve oyuna dair ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin organizasyonda sergilemiş olduğu futbolla ilgili övgüleri duymak da çok gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.