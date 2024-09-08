Montella'dan Barış Alper Yılmaz itirafı: Birçok büyük takım hocası beni aradı

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek. Teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Saygı duyduğumuz bir takım"





"İzlanda çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocanın prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. Tarihsel olarak bakınca çok zorlu olduklarını görüyoruz. Son galibiyeti 9 sene önce aldığımız bir rakip."













Özel önlem alacağınız bir oyuncu var mı?





"Sadece takım gibi oynayabilen bir takım olduğunu görüyoruz. Bazı bireysel oyuncular olsa da çok fazla göze batan bireysel oyuncular yok. Takım oyununa yatkınlar. O yüzden isim vermeyeceğim."





"Duran toplar ve taç atışlarına dikkatli olmalıyız"





"Duran toplarda ve taç atışlarında dahi tehlikeliler. Ona göre hazırlanmalıyız. Son dönemlerde her rakip bu tarz organizasyonlara çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız."





"Fiziksel olarak daha önde olacaklarını düşünüyorum"





"Bilimin getirdiği bir açıklama var. 50-60 maç arasında oynayan oyuncularda, normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor. Ama biliyorsunuz ki geçen gün de böyle bir fark hissedildi. İzlanda'nın da fiziksel olarak daha önde olacağını düşünüyorum. Bu detayı baz almamız gerekiyor. Ama bu bizim kazanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Buna göre hazırlanıyoruz. Değerlendirme yaparken bunu baz alırken değerlendirme yaparsak çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz."





"Barış Alper için beni aradılar"





"Barış Alper Yılmaz çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok büyük takım hocası, onunla alakalı beni arayarak bilgi aldı. Şu anda eksik, aramızda değil. Ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor. "

Barış Alper Galler ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.





Arda Güler'in durumu





"Diğer futbolcularımız da hazır. Arda Güler darbe aldı, darbeye bağlı problem yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Onu değerlendireceğiz."





"Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız"





"Hocaların kaderi böyledir milli takımlarda. Her maç finaldir. Ama şunu söylemek lazım, hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmeye daha meyilliyim. Ama futbolculara geldiğinde anlamıyorum. Belki ben Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Bu aidiyet hissini yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız. Dışarıdan da birliktelik lazım. Birliktelikten güç doğar. Birliktelik lazım çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sadece içerideki birliktelik değil, dışarıdan da birliktelik lazım. Birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Sadece burada olan insanlara seslenmiyorum. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Her yerde birlikte olmamız gerekiyor."













"Bilerek İzmir'i seçtik"





"İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz. Bilerek burayı seçtik. Yarın sadece İzmir için değil, Türkiye için çok önemli bir gün. Bu tarihi günde, güzel bir galibiyetle kutlamalara katkıda bulunmak istiyoruz."











