Montella'dan Trabzonspor açıklaması: Hiç kimseyle görüşmedim

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından ise konuk ekibin teknik direktörü Montella önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri:

'Futbolcularımı tebrik ediyorum. 75 dakika boyunca gole yakın olan taraf bizdik. Bu tarz atmosferlerde dönen bir topta gol yiyip mağlup olabiliyorsunuz. Yeteneklerini konuşturdular ve ceza sahası dışından gol buldular. Biz de iyi oynadık.

Çok eğlenceli bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Ama maalesef kaybettik. Çocuklarımla gurur duyuyorum.

Trabzonspor ile ilgili konuştu: Kimseyle görüşmedim

Hakkında çıkan Trabzonspor söylentileriyle ilgili ise Montella, "Futbolculuğumda da hocalığımda da söylentiler hep oldu. Hiç kimseyle görüşmedim. Tamamen Adana Demirspor'a kafamı verdim. Bir hayalin peşinde gidiyoruz. Bugün bunun devam edebileceğini gördük." dedi.















