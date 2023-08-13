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Spor

Morutan yeniden İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolculardan olan Olimpiu Morutan, geçen sezon formasını giydiği Pisa'ya yeniden transfer oluyor.

14:20 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Morutan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Morutan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Rumen futbolcu Morutan, İtalya'ya geri dönüyor. Serie B takımlarından Pisa, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.


İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığına göre; Pisa Kulübü, Morutan'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.


Galatasaray'ın 25 Ağustos 2021'de FCSB'den 4.2 milyon eruo bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Morutan, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Pisa'da 36 maça çıkmış ve 6 gol 8 asist kaydetmişti.







#Galatasaray
#Olimpiu Morutan
#Pisa
36 dakika önce
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