Morutan yeniden İtalya'ya gidiyor

Morutan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.
Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Rumen futbolcu Morutan, İtalya'ya geri dönüyor. Serie B takımlarından Pisa, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığına göre; Pisa Kulübü, Morutan'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray'ın 25 Ağustos 2021'de FCSB'den 4.2 milyon eruo bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Morutan, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Pisa'da 36 maça çıkmış ve 6 gol 8 asist kaydetmişti.