TÜMOSAN Konyaspor Morutan'ın transferinden vazgeçti

Özgökçen, yönetimde istişare kültürünün önemine dikkati çekerek, "Yıldız futbolcu değil, yıldızlaşacak futbolcu transfer edeceğiz' dedik. 'Konyaspor oynattığı her sporcuyu her an satabilecek kıvama getirmek zorundadır' diye söyledik. İki yıllık süreç içerisine baktığınızda buna birlikte şahitlik ettik. Bundan sonra da böyle olmak zorunda, üstüne koyarak gitmek zorundayız. Çünkü futbolcu almak kolay. Transferini gerçekleştirebilmek daha zor. Biz bu zoru kolaylaştırmak zorundayız. Bunu oluşturduğumuz da Konyaspor'un mali yapısını belirli bir standarda sokabiliriz. Tabii ki burada sponsorluklar çok önemli. Konya'daki tüm müteşebbislerimizi Konyaspor'a destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.