Mostafa Mohamed gol orucunu bozdu: Mısır'da gecenin kahramanı oldu

Galatasaray'da haftalardır formsuz bir dönem geçiren Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda kendine geldi Gabon ile oynanan maçta takımı 10 kişiyken sahaya dahil olan ve son dakikalarda beraberlik golünü atan 23 yaşındaki futbolcu Mısırlılara büyük sevinç yaşattı.
Attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Mostafa Mohamed için Mısır medyası övgü dolu ifadeler kullandı.
- Öte yandan Fransız medyası, Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferinin Ocak ayında gerçekleşebileceğini belirtti. Fransız kulübünün Galatasaray ve Mohamed ile temasta olacağı ve transferle ilgili Ocak ayında tarafların yeniden bir araya geleceği aktarıldı.
⚽️ @mmostafa_11’in Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde oynanan Gabon-Mısır maçında attığı gol. 👏🐍 pic.twitter.com/RjoUUz2jmj
⚽️ @mmostafa_11’in Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde oynanan Gabon-Mısır maçında attığı gol. 👏🐍 pic.twitter.com/RjoUUz2jmj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2021