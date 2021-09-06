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Mostafa Mohamed gol orucunu bozdu: Mısır'da gecenin kahramanı oldu

Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması son anda gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın Gabon ile oynadığı karşılaşmada attığı golle takımını yenilgiden kurtardı. Mohamed'in son dakikada gelen golü sonrasında büyük bir sevinç yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed gol izle: Mohamedin Mısır Milli Takımında attığı golü izle
Mostafa Mohamed, yeni sezonda ilk golünü Mısır Milli Takımı ile attı.

Galatasaray'da haftalardır formsuz bir dönem geçiren Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda kendine geldi Gabon ile oynanan maçta takımı 10 kişiyken sahaya dahil olan ve son dakikalarda beraberlik golünü atan 23 yaşındaki futbolcu Mısırlılara büyük sevinç yaşattı.

Attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Mostafa Mohamed için Mısır medyası övgü dolu ifadeler kullandı.

  • Öte yandan Fransız medyası, Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferinin Ocak ayında gerçekleşebileceğini belirtti. Fransız kulübünün Galatasaray ve Mohamed ile temasta olacağı ve transferle ilgili Ocak ayında tarafların yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

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