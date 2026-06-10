Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: Söylediği sözler dikkat çekti

İki sezon önce Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak açıklanan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, bu seneki seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Yıldırım'la iletişime geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Mourinho, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'a, "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim" ifadelerini kullandı.