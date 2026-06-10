Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: Söylediği sözler dikkat çekti

Fenerbahçe'de seçimlerin tamamlanmasının ardından Jose Mourinho ile Aziz Yıldırım arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.
İki sezon önce Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak açıklanan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, bu seneki seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Yıldırım'la iletişime geçtiği öğrenildi.
Mourinho'nun görüşmede Aziz Yıldırım'a yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Mourinho, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'a, "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
"Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ı arayıp tebrik etmiş. 'Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim' deyip başarılar diliyor ve telefonu kapatıyor. Net, özel ve teyitli bilgidir"