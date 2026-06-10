Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: Söylediği sözler dikkat çekti

Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: Söylediği sözler dikkat çekti

12:5310/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Jose Mourinho 2024-25 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
Jose Mourinho 2024-25 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Fenerbahçe'de seçimlerin tamamlanmasının ardından Jose Mourinho ile Aziz Yıldırım arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

İki sezon önce Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak açıklanan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, bu seneki seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Yıldırım'la iletişime geçtiği öğrenildi.

Mourinho'nun görüşmede Aziz Yıldırım'a yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Mourinho, telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'a, "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ı arayıp tebrik etmiş. 'Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim' deyip başarılar diliyor ve telefonu kapatıyor. Net, özel ve teyitli bilgidir"

YouTube
Spor / Futbol
10 Haziran, Çarşamba




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Aziz Yıldırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet çöktü mü? e-Devlet neden açılmıyor?