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Moussa Sow: İsmail Kartal kalmayı hak etti

Fenerbahçe’de sezonun ikinci yarısında 18 maça çıkan ve takımı ikinci sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal’a, dünkü 2021 olağan mali genel kurulunda alkışlarla veda edildi. Sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Moussa Sow ise, kendi sosyal medya hesabından Kartal ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Moussa Sow: İsmail Kartal kalmayı hak etti
İsmail Kartal Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Moussa Sow, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir dönem birlikte çalıştığı teknik direktör İsmail Kartal için övgü dolu sözler sarf etti.

"İsmail Kartal kalmayı hak etti"

Senegalli forvet, yaptığım paylaşımda “İsmail hoca iyi iş çıkardın, kalmayı hak ettin” ifadesini kullandı ve deneyimli teknik adama destek oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Lille’den Fenerbahçe’ye transfer olan Sow, 2016-17 sezonunda ise Al Ahli’ye transfer olmuştu.

  • 1 yıl sonra yeniden Fenerbahçe’ye dönen Senegalli forvet, sarı-lacivertli kulüpte 185 maçta 75 gol ve 32 asistlik performans sergilemişti.

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