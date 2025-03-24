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Muğlaspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Muğlaspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

11:2424/03/2025, Pazartesi
IHA
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Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç
Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç

TFF 3. Lig 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Muğlaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, takımın başarısının planlı ve programlı çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor’da Başkan Menaf Kıyanç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar planlı ve programlı çalışmanın sonucunu gördüklerini vurgulayan Kıyanç, "Daha önce geriye düştüğümüzde de aynısını anlatmaya çalışıyorduk. Sabır, istikrar ve duruş gerektiren bir süreçten geçtik. Doğru bir ekip oluşturduğunuzda Allah da güzel günleri gösteriyor. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Bütün maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz ve planlama yapıyoruz. Rakiplerin ne yaptığına odaklanmıyoruz, çünkü biz kazandıkça onların puan kaybetmesi daha değerli hale geliyor. Şu an itibarıyla 6 puan öndeyiz ve averaj olarak da avantajlı durumdayız. Bu sebeple işi sıkı tutmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir dönem var ve dikkatimizi asla dağıtmamalıyız. 8 maç üst üste galibiyet almak kolay değil, futbolcularımızın verdiği bu mücadele taktire şayan. Son 6 maçta da aynı ciddiyetle devam edeceğiz" dedi.


"Bu başarıya herkesin ortak olmasını istiyoruz"

Takıma, şehirden beklenen desteğin tam olarak sağlanmadığını dile getiren Kıyanç, "Muğlaspor, bu şehrin adını taşıyan bir takım ve şampiyonluğa gidiyor. Ancak şehirde yeterince hareketlilik yok. Diğer gruplardaki takımlara baktığımızda, iki galibiyet alınca bile şehir ayaklanıyor, heyecan oluşuyor. Biz ise bu desteği yeterince göremiyoruz. Bu başarıya herkesin ortak olmasını istiyoruz. Takıma ciddi bir destek gerekiyor. Tribünlerde olamayanlar dahi dışarıdan izleyerek, takip ederek destek verebilir. Bu şehrin birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi şart. Gelin, bu başarıyı hep birlikte yaşayalım ve Muğlaspor’u hak ettiği yere taşıyalım" ifadelerini kullandı.

#Muğlaspor
#Menaf Kıyanç
#TFF 3. Lig 2. Grup

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