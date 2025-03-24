Muğlaspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor’da Başkan Menaf Kıyanç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar planlı ve programlı çalışmanın sonucunu gördüklerini vurgulayan Kıyanç, "Daha önce geriye düştüğümüzde de aynısını anlatmaya çalışıyorduk. Sabır, istikrar ve duruş gerektiren bir süreçten geçtik. Doğru bir ekip oluşturduğunuzda Allah da güzel günleri gösteriyor. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Bütün maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz ve planlama yapıyoruz. Rakiplerin ne yaptığına odaklanmıyoruz, çünkü biz kazandıkça onların puan kaybetmesi daha değerli hale geliyor. Şu an itibarıyla 6 puan öndeyiz ve averaj olarak da avantajlı durumdayız. Bu sebeple işi sıkı tutmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir dönem var ve dikkatimizi asla dağıtmamalıyız. 8 maç üst üste galibiyet almak kolay değil, futbolcularımızın verdiği bu mücadele taktire şayan. Son 6 maçta da aynı ciddiyetle devam edeceğiz" dedi.