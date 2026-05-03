Muğlaspor tur için sahada: Şanlıurfaspor'u ağırlayacak

13:583/05/2026, Pazar
DHA
2'nci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda Muğlaspor, yarın rövanş maçında Şanlıurfaspor ağırlayacak. Muğlaspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda turu geçen ekip olacak.

2'nci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek avantajı cebine koyan Muğlaspor yarın rövanş maçında evinde sahaya çıkacak.

Muğla Atatürk Stadı'nda Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Muğlaspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda turu geçen ekip olacak.

Karşılaşmanın 90 dakikası Şanlıurfaspor'un tek farklı üstünlüğü ile sona ererse, müsabaka 15'er dakikalık iki devre halinde uzayacak, yine sonuç değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. Şanlıurfaspor maçı 2 ya da daha farklı kazanması halinde tur atlayacak.




