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Muhabbet kuşu Yiğido'dan Muslera'ya mesaj

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'ın 'Yiğido' isimli muhabbet kuşu, geçen hafta Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Muslera için, 'Geçmiş olsun Muslera' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Muhabbet kuşu Yiğidodan Musleraya mesaj
Görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ömer Bayrak'a ait olan ve konuşkan özelliği ile dikkat çeken muhabbet kuşu, kısa sürede öğrendiği cümleyi tekrarlayarak, 'Geçmiş olsun Muslera' demeyi öğrendi.

'Yiğido' ile boş kaldığı sürece bireysel olarak ilgilendiğini belirten Ömer Bayrak, "Uzun cümleler kuruyor. Sivas türküleri ve Sivasspor sloganlarını da söylüyor. Geçen maçta da çok üzüldük, Muslera sakatlandı. Allah hiçbir futbolcunun başına vermesin. Kimse sakatlık geçirmesin. Onun için bir slogan yaptık. 'Geçmiş olsun Muslera' dedik. Bu şekilde kendisine iyi dileklerde bulunduk" dedi.
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