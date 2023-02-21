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Spor

Muhammed Elneny Arsenal ile sözleşmesini uzattı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Muhammed Elneny, Arsenal ile olan sözleşmesini uzattı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek.

16:04 . 21/02/2023 Salı
AA
Muhammed Elneny

Muhammed Elneny

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı.


"Çok mutluyum"

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.


Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı. Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.


Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Muhammed Elneny'yi kadrosuna katmak için çalışmalar sürdürdüğü iddia edilmişti.


#Arsenal
#FUTBOL
#Muhammed Elneny
1 saat önce
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Muhammed Elneny Arsenal ile sözleşmesini uzattı
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