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Muhsine nine 350 bilet dağıtacak

Muhsine nine 350 bilet dağıtacak

14:0324/05/2025, Cumartesi
IHA
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Muhsine nine ve torunu Yunus, taraftara müjeyi verdi.
Muhsine nine ve torunu Yunus, taraftara müjeyi verdi.

Herkes onu son oynanan iç saha maçında açtığı Elazığspor atkısıyla tanıdı. Elazığspor fanatiği Muhsine nine, Vanspor FK maçına gidemeyecek olmasına rağmen 350 bilet aldı ve taraftarlara dağıttıracak.

2.Lig'de Elazığspor, pazartesi günü Vanspor FK’yı konuk edecek. Kritik maçın biletleri tamamen biterken, taraftarları sevindiren haber Muhsine Akarsu’dan geldi.


Son oynanan iç saha maçında tribünde açtığı atkıyla dikkatleri çeken Akarsu, Vanspor FK maçı için 350 bilet aldı ve torunu Yunus Akarsu’ya maç günü dağıttıracak.


Torunu Yunus ile kameralar karşısına geçen Muhsine nine, "Haydi Gakgoşlar maça" diyerek herkesi pazartesi günü saat 20.00’da Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Vanspor FK maçına davet etti.





#Elazığspor
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