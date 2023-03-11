Muhteşem golün perde arkası: Pirlo gösterdi, Levent attı

Levent Mercan'ın gol vuruşu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Karagümrük forması giyen Levent Mercan, Süper Lig'de Giresunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta şık bir frikik golü attı. 22 yaşındaki futbolcunun golünde teknik direktör Andrea Pirlo'nun imzasının olduğu ortaya çıktı.
Futbolculuğu döneminde frikikten attığı gollerle adından söz ettiren Pirlo'nun idmanlarda özel olarak Levent'e serbest vuruş çalıştırdığı öğrenildi.
Karagümrük Kulübü'nden yapılan paylaşımda, İtalyan teknik adamın frikiklerde ayağının neresiyle vurması gerektiğini genç oyuncuya öğrettiği görüldü.