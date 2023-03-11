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Spor

Muhteşem golün perde arkası: Pirlo gösterdi, Levent attı

Karagümrük'ün genç oyuncusu Levent Mercan'ın Giresunspor'a attığı frikik golünde teknik direktör Andrea Pirlo'nun dokunuşunun olduğu ortaya çıktı.

15:00 . 11/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Levent Mercan'ın gol vuruşu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Levent Mercan'ın gol vuruşu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Karagümrük forması giyen Levent Mercan, Süper Lig'de Giresunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta şık bir frikik golü attı. 22 yaşındaki futbolcunun golünde teknik direktör Andrea Pirlo'nun imzasının olduğu ortaya çıktı.


Futbolculuğu döneminde frikikten attığı gollerle adından söz ettiren Pirlo'nun idmanlarda özel olarak Levent'e serbest vuruş çalıştırdığı öğrenildi.


Karagümrük Kulübü'nden yapılan paylaşımda, İtalyan teknik adamın frikiklerde ayağının neresiyle vurması gerektiğini genç oyuncuya öğrettiği görüldü.


İşte Levent Mercan'ın frikik golünün perde arkası:




#Karagümrük
#Andrea Pirlo
#Levent Mercan
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Muhteşem golün perde arkası: Pirlo gösterdi, Levent attı
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