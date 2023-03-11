Muhteşem golün perde arkası: Pirlo gösterdi, Levent attı

Karagümrük forması giyen Levent Mercan, Süper Lig'de Giresunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta şık bir frikik golü attı. 22 yaşındaki futbolcunun golünde teknik direktör Andrea Pirlo'nun imzasının olduğu ortaya çıktı.