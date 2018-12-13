Müller'den insanlık dışı faul

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Ajax ile Bayern Münih grup liderliği için Hollanda'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Bayern Münih 14 puanla grubu lider olarak tamamladı.

Müller'den olay hareket

Karşılaşmanın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise maça damga vurdu. Müller, Nicolas Tagliafico'nun kafasına yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

"Kasıtlı yapmadım"

Rakibinin kafasına adeta uçan tekme atan Alman futbolcu, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Hareketim kasıtlı değildi" dedi.

🔴 pic.twitter.com/z3WWHMnCqz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Aralık 2018



