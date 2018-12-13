UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Müller'den insanlık dışı faul

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olan Bayern Münih'te Müller, rakip takım oyuncusuna yaptığı sert faulle gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müller yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Müller yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Ajax ile Bayern Münih grup liderliği için Hollanda'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Bayern Münih 14 puanla grubu lider olarak tamamladı.

Müller'den olay hareket

Karşılaşmanın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise maça damga vurdu. Müller, Nicolas Tagliafico'nun kafasına yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

"Kasıtlı yapmadım"

Rakibinin kafasına adeta uçan tekme atan Alman futbolcu, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Hareketim kasıtlı değildi" dedi.



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