Murat Şahin'den kritik galibiyetle ilgili mesaj: "Bu maçı final gibi görüyorduk"

"Bu maçı final olarak görüyorduk. Çünkü devam etmemiz için bizim olmazsa olmaz maçlarımızdan bir tanesiydi. Özellikle son 4 haftada 3 tane galibiyet alarak, bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama şu var, hala bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız gerekiyor, daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubum ile konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki, ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için şunu söyleyebilirim; daha iyisini yapmaya çalışacağız, oyuncu grubum buna inanıyor, bizler inanıyoruz. Daha iyisini inşallah yaparız diye düşünüyorum"