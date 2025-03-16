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Murat Şahin'den kritik galibiyetle ilgili mesaj: "Bu maçı final gibi görüyorduk"

Murat Şahin'den kritik galibiyetle ilgili mesaj: "Bu maçı final gibi görüyorduk"

19:2616/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin galibiyet sonrasında basın toplantısında konuştu.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin galibiyet sonrasında basın toplantısında konuştu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 3-2 galip geldikleri Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maçı final olarak görüyorduk. Çünkü devam etmemiz için bizim olmazsa olmaz maçlarımızdan bir tanesiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılamada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, galibiyet dolayısıyla oynayan oynamayan tüm oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Karşılaşmaya aslında istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Şahin şunları söyledi;

"Bu maçı final olarak görüyorduk. Çünkü devam etmemiz için bizim olmazsa olmaz maçlarımızdan bir tanesiydi. Özellikle son 4 haftada 3 tane galibiyet alarak, bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama şu var, hala bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız gerekiyor, daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubum ile konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki, ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için şunu söyleyebilirim; daha iyisini yapmaya çalışacağız, oyuncu grubum buna inanıyor, bizler inanıyoruz. Daha iyisini inşallah yaparız diye düşünüyorum"



#Hatayspor
#Murat Şahin
#Sivasspor

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