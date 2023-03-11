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Spor

Muslera: Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor

Galatasaray sahasında Ksımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray'da sakatlığı geçen Muslera bu maçta forma giydi. Yıldız maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

21:29 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muslera sakatlığının ardından sahalara döndü

Muslera sakatlığının ardından sahalara döndü

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray sahasına Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Galatasaray'da sakatlığı geçen Muslera bu maçta forma giydi. Yıldız maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

''Kazanmak her zaman önemli''

"Sakatlığım şanssızlıktı. Ara olması ve ekibimizin büyük çabasıyla bugün oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. Odak noktamız hep bu"

''Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor''

"14/14 tabii ki güzel bir şey. Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor"




#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Süper Lig
1 saat önce
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Muslera: Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor
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