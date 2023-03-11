Muslera: Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray sahasına Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Galatasaray'da sakatlığı geçen Muslera bu maçta forma giydi. Yıldız maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

"Sakatlığım şanssızlıktı. Ara olması ve ekibimizin büyük çabasıyla bugün oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. Odak noktamız hep bu"

''Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor''

''Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor''

"14/14 tabii ki güzel bir şey. Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor"