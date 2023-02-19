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Spor

Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

5 Şubat’ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Yıldız kalecinin Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

22:10 . 19/02/2023 Pazar
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Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Ligdeki son maçını Trabzonspor ile oynayan ve sakatlanarak oyun dışında kalan Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı.

Uruguaylı file bekçisinin, ligdeki ilk maçları olan 11 Mart’taki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

Tesislerde tedavi oluyor

5 Şubat’taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli file bekçisi, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor. Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera’nın, yarın başlayacak Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kasımpaşa karşısındaki maçta dönüyor

Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera’nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK’ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak.

Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart’taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.



#Galatasaray
#Fernando Muslera
#sakatlık
1 saat önce
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Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
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