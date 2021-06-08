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Mustafa Er imzaladı, Batalla resmen geri döndü

Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon da takımın başında olan 41 yaşındaki teknik adam Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mustafa Er imzaladı, Batalla resmen geri döndü
Batalla, Mustafa Er'in teknik ekibinde yer aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz'un getirildiği belirtildi.

Batalla geri döndü
SPOR
Batalla geri döndü

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