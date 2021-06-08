Mustafa Er imzaladı, Batalla resmen geri döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz'un getirildiği belirtildi.
"Eğer bir gün Bursaspor'dan ayrılırsam asla Süper Lig’de başka bir takımın formasını giymem" diyen Batalla, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp 2018 yılında Türkiye’den ayrılmıştı... Seni de özledik 'dev bücür' pic.twitter.com/ALsvIqFdTu
"Eğer bir gün Bursaspor'dan ayrılırsam asla Süper Lig’de başka bir takımın formasını giymem" diyen Batalla, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp 2018 yılında Türkiye’den ayrılmıştı... Seni de özledik 'dev bücür' pic.twitter.com/ALsvIqFdTu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 19, 2020