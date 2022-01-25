Mustafa Muhammed'e soruşturma: Arkadaşı tutuklandı

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İstanbul için yeni tedbirler açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre idari izinler uzatıldı, üniversitelerde eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişi ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandı.