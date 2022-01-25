Mustafa Muhammed'e soruşturma: Arkadaşı tutuklandı

Mustafa Muhammed hakkında ülkesi Mısır'da soruşturma açıldı.
24 yaşındaki futbolcunun kendisinin yerine bir arkadaşını sınava soktuğu ortaya çıktı.
Mısır basınına yansıyan haberlerde; Muhammed'in yerine sınava giren kişinin tutuklandığı bildirildi.
Muhammed'in yerine eğitim enstitüsünde sınava giren arkadaşı, "Arkadaşıma geleceği konusunda yardım etmek istedim, yani şu anda ülkemizi temsil ediyor" dedi.
Afrika Uluslar Kupası için Kamerun'da bulunan Mustafa Muhammed hakkında da işlem yapılacağı öğrenildi.