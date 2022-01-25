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Mustafa Muhammed'e soruşturma: Arkadaşı tutuklandı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in ülkesinde kendisinin yerine bir arkadaşını sınava soktuğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Muhammede soruşturma: Arkadaşı tutuklandı
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 5 gol attı.

Mustafa Muhammed hakkında ülkesi Mısır'da soruşturma açıldı.

24 yaşındaki futbolcunun kendisinin yerine bir arkadaşını sınava soktuğu ortaya çıktı.

Mısır basınına yansıyan haberlerde; Muhammed'in yerine sınava giren kişinin tutuklandığı bildirildi.

Muhammed'in yerine eğitim enstitüsünde sınava giren arkadaşı, "Arkadaşıma geleceği konusunda yardım etmek istedim, yani şu anda ülkemizi temsil ediyor" dedi.

Afrika Uluslar Kupası için Kamerun'da bulunan Mustafa Muhammed hakkında da işlem yapılacağı öğrenildi.

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