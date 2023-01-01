Premier Lig'de Chelsea, bir süredir Arsenal ile transfer savaşına girdiği Ukraynalı sol kanat Mykhaylo Mudryk'i kadrosuna katmıştı.





İngiliz basınındaki haberlere göre Londra ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Shakhtar Donetsk'e bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon euro ödeyecek.





Ukrayna Ordusu'na gidiyor

Mudryk'in transfer bedeli Ukrayna askerlerine gidiyor. Shahktar Donetsk kulübü, Başkan Rinat Akhmetov'un açıklamalarını paylaştı. Yapılan açıklamada, "Sevgili dostlar ve taraftarlar, FC Shakhtar, Chelsea FC ile nihai bir anlaşma imzaladı ve böylece Ukraynalı futbolcu Mykhaylo Mudryk, kariyerine en güçlü ulusal şampiyonluk olan İngiltere Premier Ligi'nde 'Maviler' ile devam edecek. Bugün karışık duygularım var. Bir yandan Mykhaylo için mutluyum, bir yandan da onunla gurur duyuyorum. Bu adam, yetenek ve sıkı çalışmanın imkansızı mümkün kılabileceğini göstererek örnek olarak liderlik ediyor. Tüm Avrupa'nın Mykhaylo'nun parlak ve güzel oyununu takdir edeceğinden kesinlikle eminim.

Ne yazık ki, Rusya Federasyonu tarafından bize karşı yürütülen korkunç ve haksız savaşla savaştığı için şimdi imkansız. Ama kazanacağımıza eminim. Ve Ukrayna Donetsk'teki Donbass Arena'da Chelsea'ye karşı bir dostluk maçı oynayacağız. Bugün askerlerimize, savunucularımıza ve ailelerine yardım etmek için 25 milyon dolar ayırıyorum. Para, tıbbi ve protez tedavisi ve psikolojik destek sağlamaktan belirli istekleri karşılamaya kadar farklı ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak. Sonsuza dek askerlerimize borçluyuz!" ifadeleri kullanıldı.





Bu gelişime, futbolseverlerin yanı sıra birçok kesim tarafından saygıyla ve tebrik mesajlarıyla karşılandı.







