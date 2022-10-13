ÖZET | Napoli - Ajax: 4-2

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında A grubunda Napoli, Ajax'ı konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumunda 52.229 seyirci önünde oynanan karşılaşma ev sahibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Maça hızlı giriş yapan Napoli, Lozano'nun 4. dakika, Raspadori'nin 16. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarı başında 49. dakikada Davy Klaassen'in kafa vuruşuyla bulduğu golle farkı bire indiren ev sahibi umutlansa da, Napoli Teknik Direktörü Spaletti yaptığı iki değişiklikle oyunun hakimiyetini takımına kazandırdı ve 58. dakikada kazanılan penaltıda Khvicha Kvaratskhelia'nın ayağından bulduğu golle tekrar farkı ikiye çıkarttı.
Ajax 83. dakikada kazandığı penaltıda Bergwijn'ın ayağından farkı tekrar bire de indirse son sözü 89. dakikada Victor Osimhen söyledi ve maç 4-2 tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 12 yaparak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı garantilerken Ajax ise 3 puanda kalarak işleri zora soktu.
- Şampiyonlar Ligi A grubunda 5. hafta karşılaşmalarında Napoli ile Rangers, Ajax ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Napoli - Ajax maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/eXbgCTfw6R
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/eXbgCTfw6R— SPOR (@yenisafakspor) October 12, 2022