Dünya devi, Attila Szalai için geliyor

Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’ye Napoli talip oldu. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansın yanı sıra ülkesi Macaristan Milli Takımı’nın da ilk 11’inin değişilmez isimleri arasında yer alan Szalai için İtalyan ekibinin devre arasında sarı lacivertli ekibin kapısını çalacağı öğrenildi.

Szalai de gitmek istiyor

Teknik direktör Luciano Spaletti, Szalai’nin transfer edilmesini istiyor. Spaletti’nin isteği üzerine Napoli’nin Macar futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi. Szalai’nin de Napoli’ye gitmek istediği, menajerinin de İtalyan kulübüyle temas kurduğu ifade edildi. İtalyan kulübü, genç stoper için oldukça ciddi.

Yönetim de Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe’nin gelecek bonservis teklifine göre bu transfere izin verebileceği belirtildi.

SPOR Dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'ye önerildi

SPOR Ali Koç’un kararları zarara uğrattı: 3.5 yıl, 8 teknik adam, 61 transfer, 150 milyon euro