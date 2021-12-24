Spor Dünya devi, Attila Szalai için geliyor
FUTBOL FUTBOL

Dünya devi, Attila Szalai için geliyor

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attia Szalai için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli devreye girdi. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyanlar ilk teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, Szalai'yi 20 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Napoli Attila Szalai için geliyor
Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’ye Napoli talip oldu. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansın yanı sıra ülkesi Macaristan Milli Takımı’nın da ilk 11’inin değişilmez isimleri arasında yer alan Szalai için İtalyan ekibinin devre arasında sarı lacivertli ekibin kapısını çalacağı öğrenildi.

Szalai de gitmek istiyor

Teknik direktör Luciano Spaletti, Szalai’nin transfer edilmesini istiyor. Spaletti’nin isteği üzerine Napoli’nin Macar futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi. Szalai’nin de Napoli’ye gitmek istediği, menajerinin de İtalyan kulübüyle temas kurduğu ifade edildi. İtalyan kulübü, genç stoper için oldukça ciddi.

  • Yönetim de Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe’nin gelecek bonservis teklifine göre bu transfere izin verebileceği belirtildi.

Dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'ye önerildi
SPOR
Dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'ye önerildi

Ali Koç’un kararları zarara uğrattı: 3.5 yıl, 8 teknik adam, 61 transfer, 150 milyon euro
SPOR
Ali Koç’un kararları zarara uğrattı: 3.5 yıl, 8 teknik adam, 61 transfer, 150 milyon euro

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı
Çile bitiyor

Çile bitiyor

​Tünelden ilk görüntü geldi.
17 yüzyıllıkcam fanustan çıktı

17 yüzyıllık
cam fanustan çıktı

​Ne olduğunu duyunca inanamadılar.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.

​Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili önemli gelişme

​Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı.

​Kurdaki düşüş sürünce stokçular mallarını depodan çıkarmak zorunda kaldı.

​1,5 metre yağınca köydeki her şey kara gömüldü.
İşte yeni formül

İşte yeni formül

​Devlet destekli nafaka yolda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.