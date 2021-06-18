Napoli ve Bologna Pelkas'ın peşinde

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ederken, aynı zamanda sarı-lacivertli oyunculara gelen teklifler gözden geçiriliyor. Son olarak sessiz sedasız Bundesliga 2 gol kralı Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler, kadrodan gönderilecek oyunculara da çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertli takımda şu ana kadar en çok Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, diğer takımların dikkatini çekmiş durumda. Hatta sarı-lacivertliler 27 yaşındaki oyuncu için gelen 5.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

Napoli ve Bologna istiyor

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli ve Bologna'nın Pelkas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 7 milyon euro olan oyuncuyu, Fenerbahçe bu fiyatın altına satmayı kesinlikle düşünmüyor.

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Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in 4-2-3-1 düzeninde çeşitli varyasyonlarda kullanabileceği Pelkas için, yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin kapsını çalacağı iddia edildi.

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Pelkas, bu sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada, 7 gol ve 8 asistle oynadı.

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