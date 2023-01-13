Napoli Arda Güler'i gözüne kestirdi

Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan İtalya Serie A ekibi Napoli, bu kez sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de genç oyuncunun takip ettikleri futbolcular arasında olduğunu açıklamıştı.

Napoli Arda Güler için teklif yapacak

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere Della Sport'da yer alan habere göre, Napoli'nin Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin 17 yaşındaki oyuncuyu aylardır takip ettiği ve transferi için ilk harekete geçen isim olduğunu yazdı.

Dünya devleri Arda Güler'in peşinde

Gazete, Napoli'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham ve Fransa Ligue l devi PSG'nin de Arda Güler ile ilgilendiğini, gelişimini yakından takip ettiğini yazdı.

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Arda Güler için 10 milyon euro

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arda Güler'i devre arasında kadroya katmaya çalışacak, ancak genç oyuncu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de oynamaya devam edecek. İtalyan ekibi böylece PSG ve Tottenham'ın da ilgilendiği yetenekli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Napoli'nin 10 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken gazete, Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Türk futbolunun en umut verici yeteneği olarak kabul edildiğini yazdı.

Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'nden yüzde 20'lik sonraki satış payını da aldığı genç futbolcuyu bırakmak istemiyor. Ancak Napoli tıpkı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferinde olduğu gibi Arda Güler transferinde ısrarcı olacak.

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