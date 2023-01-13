Spor Napoli Arda Güleri gözüne kestirdi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Napoli Arda Güler'i gözüne kestirdi

İtalyan basını, Napoli'nin 17 yaşındaki Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını ileri sürdü. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin aylardır takip ettiği Arda Güler'in transferi için ilk harekete gecen isim olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Napolinin Arda Güler için yapacağı teklif ortaya çıktı
Arda Güler bu sezon sadece 305 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan İtalya Serie A ekibi Napoli, bu kez sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de genç oyuncunun takip ettikleri futbolcular arasında olduğunu açıklamıştı.

Napoli Arda Güler için teklif yapacak

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere Della Sport'da yer alan habere göre, Napoli'nin Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin 17 yaşındaki oyuncuyu aylardır takip ettiği ve transferi için ilk harekete geçen isim olduğunu yazdı.

Dünya devleri Arda Güler'in peşinde

Gazete, Napoli'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham ve Fransa Ligue l devi PSG'nin de Arda Güler ile ilgilendiğini, gelişimini yakından takip ettiğini yazdı.

Arda Güler için 10 milyon euro

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Arda Güler'i devre arasında kadroya katmaya çalışacak, ancak genç oyuncu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de oynamaya devam edecek. İtalyan ekibi böylece PSG ve Tottenham'ın da ilgilendiği yetenekli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Napoli'nin 10 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken gazete, Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Türk futbolunun en umut verici yeteneği olarak kabul edildiğini yazdı.

  • Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'nden yüzde 20'lik sonraki satış payını da aldığı genç futbolcuyu bırakmak istemiyor. Ancak Napoli tıpkı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferinde olduğu gibi Arda Güler transferinde ısrarcı olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray Haji Wright için karşı karşıya
SPOR
Fenerbahçe ile Galatasaray Haji Wright için karşı karşıya

Toprağa bir tohum attık

'Toprağa bir tohum attık'

TFF Başkanı Büyükekşi Türk futbolunun daha iyi yerlere geleceğini söyledi
Gün sayıyor

Gün sayıyor

​Eski takım arkadaşları Aboubakar'ı bekliyor.
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

​İtalya Kupası'nda Roma, Dybala'nın golüyle Genoa'yı 1-0 eledi.
Wright savaşı

Wright savaşı

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile Galatasaray'dan talepleri belli oldu.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Galatasaray Uğur Çiftçi transferini bitiriyor.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

Peres ​266 gün sonra sahada olacak.
Aslan 8'de 8 peşinde

Aslan 8'de 8 peşinde

​Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk edecek
Kazanmayı unuttu

Kazanmayı unuttu

​Fulham evinde Chelsea'yi mağlup etti.
Barcelona finalde

Barcelona finalde

​Katalanlar, Real Madrid ile eşleşti.
44.randevu

44.randevu

​Konyaspor-Beşiktaş maçlarındaki istatistikler.
'Transferi beni şaşırtmadı'

'Transferi beni şaşırtmadı'

​Eski takım arkadşından Ronaldo'ya destek geldi.
En iyiler arasına girdi

En iyiler arasına girdi

FIFA aday gösterdi
Adaylar belli oldu

Adaylar belli oldu

​FIFA en iyileri açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.