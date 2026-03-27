Nathan Redmond'dan 2 aylık sözleşme: Sezon oynanırken transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond, Sheffield Wednesday'den ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi açıklandı.
İngiliz futbolunun deneyimli kanat oyuncularından Nathan Redmond’ın yeni adresi netleşti. Sezonun son bölümünde Sheffield Wednesday kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmasının ardından Blackburn Rovers ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Redmond ile kısa süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyerinde Burnley, Southampton, Norwich City, Birmingham City ve Burton Albion gibi önemli ekiplerde forma giyen deneyimli oyuncu, 2022/23 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak görev yapmıştı.
Profesyonel kariyerinde 495 karşılaşmaya çıkan Redmond, bu süreçte 58 gol atıp 65 asistlik katkı sağladı.