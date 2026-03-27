Nathan Redmond'dan 2 aylık sözleşme: Sezon oynanırken transfer oldu

İngiliz futbolunun deneyimli kanat oyuncularından Nathan Redmond’ın yeni adresi netleşti. Sezonun son bölümünde Sheffield Wednesday kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmasının ardından Blackburn Rovers ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Redmond ile kısa süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyerinde Burnley, Southampton, Norwich City, Birmingham City ve Burton Albion gibi önemli ekiplerde forma giyen deneyimli oyuncu, 2022/23 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak görev yapmıştı.