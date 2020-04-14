NBA

NBA yıldızının annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Acı haberi kulübü duyurdu.

Acı haberi kulübü duyurdu.

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür" ifadelerine yer verildi.

  • Yıldız basketbolcu iki hafta önce annesinin koronavirüsle boğuştuğunu açıklamış, "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları anlatan bir video paylaşmıştı.

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