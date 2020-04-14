NBA yıldızının annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür" ifadelerine yer verildi.