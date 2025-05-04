Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA'de Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi

NBA'de Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi

10:464/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
NBA'de Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi
NBA'de Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.

Batı Konferansı'nı 4. sırada tamamlayan Nuggets, play-off ilk tur serisi 7. maçında konferans 5'incisi olarak play-off'lara kalan Clippers'ı ağırladı.


İkinci ve üçüncü periyotta rakibine büyük üstünlük kuran Nuggets, bir ara farkı 35 sayıya çıkardığı karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.


Ev sahibi takımda Aaron Gordon 22 sayı, 5 asist, Christian Braun 21 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Jamal Murray 16 sayı 5 ribaunt, Russell Westbrook 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Michael Porter Jr 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.


Nuggets, NBA play-off'larındaki 7. maç galibiyetinde 6 oyuncusu 15 ve üstü sayı atan ilk takım oldu.


Clippers'ta ise Kawhi Leonard 22 sayı, 5 ribaunt, Kobe Brown 13 sayı, 3 asist ve Ivica Zubac 10 sayı, 14 ribaunt üretti.


Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

#NBA
#Denver Nuggets
#Oklahoma City Thunder
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder kimdir?