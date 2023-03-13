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Spor

Necati Ateş'ten yıldız futbolcuya övgü: En az 20 gol atar

Eski futbolcu Necati Ateş, Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın müthiş bir yeteneğe sahip olduğunu belirtirken, "Önümüzdeki sene 20'nin üzerinde gol atar" yorumunda bulundu.

10:16 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Necati Ateş futbolculuğu döneminde Galatasaray forması giymişti.

Necati Ateş futbolculuğu döneminde Galatasaray forması giymişti.

Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Necati Ateş, siyah-beyazlıların transferleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ateş, Beşiktaş'ın gelecek sezon için önemli oyuncuları kadrosuna kattığını söyledi.


Necati Ateş'in TRT Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle:


"Alınabilecek en iyi oyuncuyu aldı"

"Beşiktaş Onur'u alarak Türk statüsünde alınabilecek en iyi oyuncuyu aldı. Hadziahmetovic'i aldı. Gedson ve Salih'in performansları yukarı doğru çıktı. Gelecek sezon için çok önemli transfer hamleleri yapıldı. Onur'un önüne sağlıklı ve iyi bir Ghezzal geldiği zaman işler değişir."



"Aboubakar önümüzdeki sene 20 üzeri gol atar"

"Vincent Aboubakar gibi müthiş bir forvetin var zaten. Weghorst'un gol atması için Nihat'a, Kemal'e ihtiyacı var ama Aboubakar'ın buna ihtiyacı yok. Müthiş bir yeteneğe sahip. Aboubakar önümüzdeki sene 20'nin üzerinde gol atar. Kimse Weghorst gitti diye üzülmesin."





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Necati Ateş
1 saat önce
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Necati Ateş'ten yıldız futbolcuya övgü: En az 20 gol atar
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