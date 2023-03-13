Necati Ateş'ten yıldız futbolcuya övgü: En az 20 gol atar

"Beşiktaş Onur'u alarak Türk statüsünde alınabilecek en iyi oyuncuyu aldı. Hadziahmetovic'i aldı. Gedson ve Salih'in performansları yukarı doğru çıktı. Gelecek sezon için çok önemli transfer hamleleri yapıldı. Onur'un önüne sağlıklı ve iyi bir Ghezzal geldiği zaman işler değişir."

"Vincent Aboubakar gibi müthiş bir forvetin var zaten. Weghorst'un gol atması için Nihat'a, Kemal'e ihtiyacı var ama Aboubakar'ın buna ihtiyacı yok. Müthiş bir yeteneğe sahip. Aboubakar önümüzdeki sene 20'nin üzerinde gol atar. Kimse Weghorst gitti diye üzülmesin."