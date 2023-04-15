Nef Stadı'nda sürpriz isim: Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 yenerek gövde gösterisi yaptığı maçı tribünden sürpriz bir isim takip etti.

Hollandalı yetkililerin izleme listesinde Victor Nelsson, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu olduğu ve Huntelaar'ın bu üç futbolcuyla ilgili notlar aldığı kaydedildi.