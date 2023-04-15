Nef Stadı'nda sürpriz isim: Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı

Huntelaar maçı locadan izledi.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 yenerek gövde gösterisi yaptığı maçı tribünden sürpriz bir isim takip etti.
Ajax Sportif Direktörü Huntelaar'ın, kulübün şef scoutu ile birlikte Nef Stadyumu'nda mücadeleyi izlediği öğrenildi.
Hollandalı yetkililerin izleme listesinde Victor Nelsson, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu olduğu ve Huntelaar'ın bu üç futbolcuyla ilgili notlar aldığı kaydedildi.
Kayserispor maçında Victor Nelsson, 90 dakika görev yaparken, Boey 75 dakika sahada kaldı. 73 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu ise mücadeleyi 1 gol bir asistle tamamladı.
Huntelaar'ın frikikten fileleri havalandıran Kerem'in performansına hayran kaldığı bildirildi.