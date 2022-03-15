Nelsson'dan takım arkadaşına övgü: İnanılmaz bir oyuncu

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Nelsson, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda Beşiktaş'ı sahadan sildik"

Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nelsson, "Taraftarımız önünde inanılmaz bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibimizi sahadan sildik. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Kazanmak her zaman güzeldir, özellikle Beşiktaş'a karşı" diye konuştu.

"Barcelona'ya karşı yüzde yüzle oynamamız gerekiyor"

Perşembe günü oynayacakları Barcelona maçına da değinen başarılı oyuncu, "Perşembe günkü maç için sabırsızlanıyorum. Barcelona'ya karşı orada güzel bir sonuç aldık. Şimdi İstanbul'a gelecekler. Barcelona'ya karşı iyi bir sonuç almamız için performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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"Marcao inanılmaz bir oyuncu"

Stoper bölgesinde birlikte oynadığı Marcao için övgü dolu ifadeler kullanan Danimarkalı savunmacı, "Marcao inanılmaz bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı oluyorum. İyi bir partner olduğumuzu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamak çok keyifli" açıklamasında bulundu.

Marcao ve Nelsson, Beşiktaş karşısındaki performanslarıyla büyük alkış aldı.

"Taraftarımızı çok seviyorum"

Galatasaray taraftarının takıma katıldığı ilk günden bu yana kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Nelsson, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlarla iyi iletişimim ve ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim ilk günden bu yana bana sevgilerini gösteriyorlar. Onlara minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.

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