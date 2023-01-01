|
Spor

Nenad Bjelica: 90 dakika maçı domine ettik

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Nenad Bjelica derbiyi hak ederek kazandıklarını vurguladı.

22:53 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nenad Bjelica, ilk derbi galibiyetini aldı.

Nenad Bjelica, ilk derbi galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Nenad Bjelica derbi galibiyeti ve önümüzdeki maçlar hakkında açıklamalarda bulundu.


Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın röportajı:
'İyi bir kadromuz var'

"Yeni transferlerimizin katılımıyla işlerin bizim için biraz daha kolaylaştığını ve seçme şansımızın arttığını ifade edebilirim. Şimdi çok daha geniş, iyi bir kadromuz var. Bu da işimizi kolaylaştırıyor"


'Maçı domine ettik'

"Hak ederek kazandık. 90 dakika maçı domine ettik. Savunmada geliştik, daha da büyüdük. Bunu görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a fırsat vermedik. Taraftarlarımıza söyleyecek söz yok. İnanılmaz bir destek vardı. Galibiyette onların da payı var. Oyuncularımı da kutlarım"

Nenad Bjelica
'Risk almak istemedik'

"Abdülkadir Ömür ilk yarıdan sona içeri girdiğimizde kasığında ağrı vardı. Risk almak istemedik. Paul Onuachu bilek bölgesinde ağrı hissetti, ağrısı arttığı için oyundan aldık"


'Üçüncü gol galibiyetin habercisiydi'

"Kenarda maçı ben de oynuyorum. O yüzden üçüncü golden sonra çok sevindim. Duygularımı kenarda saklamıyorum. Üzerimizde baskı var, tansiyon yüksek. Taraftarlar stadı doldurmuş. Gelen insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Üçüncü gol galibiyetin habercisiydi. Bu yüzden duygu patlaması yaşadım. En azından taraftarlar, benim de gollere nasıl sevindiğimi gördü"





#Nenad Bjelica
#Trabzonspor
#Beşiktaş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karadeniz'de Trabzonspor fırtınası: Trabzonspor 3-0 Beşiktaş Maç Özeti