Nenad Bjelica: 90 dakika maçı domine ettik

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Nenad Bjelica derbi galibiyeti ve önümüzdeki maçlar hakkında açıklamalarda bulundu.





Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın röportajı:

'İyi bir kadromuz var'

"Yeni transferlerimizin katılımıyla işlerin bizim için biraz daha kolaylaştığını ve seçme şansımızın arttığını ifade edebilirim. Şimdi çok daha geniş, iyi bir kadromuz var. Bu da işimizi kolaylaştırıyor"





'Maçı domine ettik'

"Hak ederek kazandık. 90 dakika maçı domine ettik. Savunmada geliştik, daha da büyüdük. Bunu görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a fırsat vermedik. Taraftarlarımıza söyleyecek söz yok. İnanılmaz bir destek vardı. Galibiyette onların da payı var. Oyuncularımı da kutlarım"

Nenad Bjelica

'Risk almak istemedik'

"Abdülkadir Ömür ilk yarıdan sona içeri girdiğimizde kasığında ağrı vardı. Risk almak istemedik. Paul Onuachu bilek bölgesinde ağrı hissetti, ağrısı arttığı için oyundan aldık"





'Üçüncü gol galibiyetin habercisiydi'

"Kenarda maçı ben de oynuyorum. O yüzden üçüncü golden sonra çok sevindim. Duygularımı kenarda saklamıyorum. Üzerimizde baskı var, tansiyon yüksek. Taraftarlar stadı doldurmuş. Gelen insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Üçüncü gol galibiyetin habercisiydi. Bu yüzden duygu patlaması yaşadım. En azından taraftarlar, benim de gollere nasıl sevindiğimi gördü"















