Nenad Bjelica: Hepimiz çok üzgünüz

Yeni sezon kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Nenad Bjelica'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:





Orsic sakatlığı

"Orsic'in sakatlığı nedeniyle çok üzgünüz. Kendisine de sevgilerimi yolluyorum. Orsic'i 5-6 yıldır tanıyorum. Daha önce de tanıdığım süreçte neredeyse hiç sakatlanmamış bir oyuncuydu ama maalesef antrenmanda böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun"





Hakan Yeşil'in Orsic'i sakatlaması üzerine

"Hiç kimse bir takım arkadaşını sakatlamak istemez. Talihsizlik oldu"





Orsic'in mevkisine takviye yapılacak mı

"Trezeguet, Afrika Kupası dolayısıyla birkaç maç bizimle olamayacak. Orsic'in üzücü haberini alır almaz çalışmalara başladık. Onun yerini doldurabilecek biri için arayışımız var"





'Kamp verimli geçiyor'

"Önceki sezonlarda kamplar nasıl oldu bilmiyorum ama benim uyguladığım kamplar bu şekilde oluyor. Oyuncularımızdan aldığımız tepkiler genelde çok iyi oldu"

"Beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi de oyuncularımın insan kalitesi olarak üst seviyede olmaları"





'Transferde arayışlarımız var'

"Ayrılacaklara göre değişebilir ama an itibarıyla bir santrfor, bir sol kanat ve bir 8 numara arayışımız var"





Oyun sistemi

"4-3-3 oynayacağımızı daha önce söylemiştim. Aslında bunu 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz. Bir defansif orta saha, onun önünde oynayabilecek iki tane ofansif orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir santrfor"

'Maç maç gideceğiz'

"İlk hafta taraftarlarımızın önünde olacağız. Dolu tribünler önünde ilk galibiyeti armağan etme fırsatımız var. 2. hafta Galatasaray maçı var ama bizim için önemli olan sıradaki maç. Yani maç maç gidiyoruz"





Siopis'in yeni sözleşme konusu

"Siopis, ilk hazırlık maçından önce belinde bir ağrı hissetti. İğne tedavisine başlandı. 3 günlük aranın ardından ağrıları sebebiyle idmanlara çıkamadı"

"Siopis, bizim için önemli bir futbolcu. Sözleşmesini uzatması için teklifimizi yaptık. Sanırım ilk teklif kabul edilmedi ama görüşmelerin nasıl süreceğini göreceğiz"





'Ben buradayken 15-20 oyuncu gidip gelmeyecek'

"Çok fazla değişim taraftarı olmadım. Sirkülasyonlar takım içerisinde denge bozar, sıkıntılar oluşturur. Yani ben buradayken 15-20 oyuncunun gidip geldiğini görmeyeceksiniz"





Medya da çıkan haberler üzerine

"Çok fazla haber görüyorum, yönetimle konuşup, 'Bu oyuncuları istemiyorum gitsinler' şeklinde ifadelerim olduğu yazılıp çiziliyor. Böyle herhangi bir konuşmam yok"

"Oyuncularım bunları gördüklerinde 'Hoca gerçekten beni istemiyor mu?' diye düşünerek geceyi uykusuz geçirebilir. Ben de antrenmanlarda böyle bir şey olmadığı anlatarak zaman kaybetmeyi istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.











