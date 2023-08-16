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Spor

Nenad Bjelica: Kazanarak iddiamızı gösterelim

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da antrenmanlar devam ederken Teknik Direktör Bjelica İstanbul'dan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu zorlu deplasmandan ne yaptığını bilen, direnç gücü yüksek ve yardımlaşarak çıkmayı başarabiliriz" diye konuştu.

10:10 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nenad Bjelica

Nenad Bjelica

Sezonun ikinci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Bjelica, sakatlara rağmen İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.


Saha çalışmalarının yanı sıra yardımcılarının sarı-kırmızılı takımın oyun planı ve istatistikleri ile ilgili raporları inceleyen Hırvat teknik adam gerek teorik gerekse pratik olarak bu istatistikler ve oyun düzenine karşın hamleler geliştirmeye çalışıyor.


Dirençli olmalıyız

Oyuncuları ile bireysel ve gruplar halinde toplantılarda yapan Bjelica, Galatasaray'ın geçen yılın şampiyonu olmasına rağmen yenilmeyecek bir takım olmadığına vurgu yaparken, "Bu deplasmandan galibiyetle dönmemiz halinde camianın güvenini arttırıp, klasman için iddiamızı da ortaya koyarız. Cumartesi günü bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Bu zorlu deplasmandan ne yaptığını bilen, direnç gücü yüksek ve yardımlaşarak çıkmayı başarabiliriz" ifadelerini kullandı.


Sakatlar takipte

Bordo mavililerde Fernandez, Orsic ve Siopis dışındaki oyuncuların Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi için çaba gösteriliyor. Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Enis Destan, Kerem Şen ve Denswil'in tedavileri devam ediyor. Teknik direktör Bjelica, sağlık heyetine talimat verdi.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Derbi
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