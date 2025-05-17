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New York Knicks Doğu Konferansı finaline çıktı

New York Knicks Doğu Konferansı finaline çıktı

09:2917/05/2025, Cumartesi
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Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, Indiana Pacers ile karşılaşacak.
Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, Indiana Pacers ile karşılaşacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics'i evinde 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.


Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.


Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.

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