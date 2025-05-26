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New York Knicks ilk kez kazandı: Seri 2-1

New York Knicks ilk kez kazandı: Seri 2-1

10:1226/05/2025, Pazartesi
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Karl-Anthony Towns, maçı 24 sayıyla tamamladı.
Karl-Anthony Towns, maçı 24 sayıyla tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı finalindeki üçüncü karşılaşmada konuk ekip Knicks, Pacers'ı 6 sayı farkla yendi.


Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.


Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.


Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.




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