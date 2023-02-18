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Spor

ÖZET | Newcastle United-Liverpool: 0-2

Liverpool, Newcastle United'ın Premier Lig'de 17 maçlık yenilmezlik serisine son vererek sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

23:01 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Liverpool deplasmanda kazandı

Liverpool deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Atsu'yu andılar

Maç öncesinde Newcastle United, eski oyuncusu Christian Atsu'yu andı.

Mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Darwin Nunez ve 17. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Newcastle United'da kaleci N. Pope 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç Liverpool'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Newcastle United, bu sonucun ardından Premier Lig'de 17 maç sonra kaybetmiş oldu.

#Liverpool
#Newcastle United
#Premier Lig
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ÖZET | Newcastle United-Liverpool: 0-2
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