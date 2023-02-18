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Liverpool deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Maç öncesinde Newcastle United, eski oyuncusu Christian Atsu'yu andı.
Mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Darwin Nunez ve 17. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Newcastle United'da kaleci N. Pope 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç Liverpool'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Newcastle United, bu sonucun ardından Premier Lig'de 17 maç sonra kaybetmiş oldu.