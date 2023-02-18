İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Darwin Nunez ve 17. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Newcastle United'da kaleci N. Pope 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç Liverpool'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Newcastle United, bu sonucun ardından Premier Lig'de 17 maç sonra kaybetmiş oldu.